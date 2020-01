La era ‘postbrexit’ deja a España en alerta en el turismo y la agricultura

Los españoles en Reino Unido mantienen la calma. Lamentan que España no haya informado debidamente, pero expresan que el Gobierno británico “ha hecho campañas tanto en prensa como en televisión”. Alejandra Gorría, residente en Londres , comenta que “más o menos todo el mundo sabe el papeleo que hay que hacer”. Este se resumen en: “Pedir el settled status (si llevas mas de cinco años aquí) o el pre-settled si llevas menos. Se puede hacer con una app, escaneas el pasaporte y a los dos tres días te dicen que sí (a no ser que haya algún problema). Y una vez que tienes eso, te puedes quedar en el país sin limite”.

“Como ha sido doloroso pensamos que [con la salida] se acaba, pero no se acaba”, explica a 20minutos el analista del Instituto Elcano y profesor en la UAM Federico Steinberg. “Ahora toca negociar lo más importante”, asegura sobre la relación futura entre la Unión Europea y Reino Unido , que pasa por un acuerdo comercial. “Ahora se entra en un periodo de transición, por lo tanto no cambia nada. Simplemente Reino Unido deja de sentarse en el Consejo”, prosigue el experto. Esa relación futura puede ser cercana, con una fórmula similar a la noruega, o distante, lo cual lo haría todo “muy complejo”. Eso sí, Steinberg aclara que el impacto económico del brexit en España “no es de los mayores”.

