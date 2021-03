Desde que era adolescente estoy escuchando que vivimos en “la era de la mujer” y me resulta desconcertante que todavía estamos celebrando el hecho de que una mujer haya alcanzado una posición de liderazgo en algún sector o actividad.

Este estado tan primitivo de nuestra sociedad, que ve algo tan normal como si fuera extraordinario me llama la atención. En fin, no creo que vivimos en la era de la mujer, vivimos la era de la igualdad y tanto las mujeres como los hombres deben tener la misma oportunidad para acceder a posiciones de liderazgo por su talento, constancia y disciplina, pero sin duda; tenemos una deuda que saldar en materia de equidad.

Sin embargo y aunque no lo considero extraordinario, quisiera compartir los logros de mujeres que admiro y con las cuales comparto su lucha por superar entornos adversos de hombres que les da pánico tener a una mujer en posición de liderazgo.

He trabajado durante toda mi carrera con mujeres que dejaron atrás los estereotipos y que han asumido un rol activo, valiente y de lucha constante para ganar espacios en contextos no siempre justos y equitativos. Me motiva y me emociona las historias de muchas mujeres cuyo legado y su lucha inspira como Marie Curie o Rosa Parks y otras de nuestra era que mandan un mensaje poderoso a las nuevas generaciones.

Un caso especial para mi es el de Billie Jean King, quien ganó la histórica batalla de los sexos en tenis en 1973 contra el “poderoso” Bobby Riggs. Riggs un furibundo machista perdió contra Jean King a la vista de millones de espectadores.

Este es uno de muchos casos de mujeres valientes que luchan por la igualdad en un mundo excluyente. Kim Ng es una de las grandes figuras de la actualidad al ocupar el cargo de gerente general del equipo de Grandes Ligas Marlins de Miami; y con ello, es la primera mujer en alcanzar tal cargo para un club deportivo profesional, en cualquier liga estadounidense.

En el marco del día internacional de la mujer Kim Ng colaboró con Apple Music para desarrollar el proyecto “Kim Ng: Visionary Women”, una lista de reproducción que incluye 41 canciones. En ellas, la gerente general buscó realizar un recorrido sobre el empoderamiento de las mujeres a lo largo de las décadas.

También valoro la historia de Ada Hegerberg, una joven futbolista que logró romper la brecha salarial al firmar un contrato de patrocinio con Nike por 1.3 millones de euros (aproximadamente $1.5 millones) anuales por los próximos diez años, equiparando acuerdos que parecían exclusivos de los grandes atletas masculinos.

Danika Patrick, es otra mujer que rompió paradigmas en el mundo del automovilismo, siendo la primera mujer en ganar una carrera de IndyCar y alcanzar un podio en las 500 millas de indianápolis, sobrepasando a más de 300 km por hora a hombres que la veían con recelo. Así van las mujeres hoy, a alta velocidad, sobrepasando obstáculos para conquistar sus derechos.

El autor es consultor en comunicación estratégica





