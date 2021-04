“La enfermera escolar aún es considerada erróneamente como un lujo o complemento prescindible”

“A los padres, además de tranquilidad, les puede también ahorrar en muchos casos el no tener que ausentarse de su trabajo para ir a buscar al alumno, y a este perder clases, ya que se le ha podido atender en el colegio. Pero es que para los alumnos también supone una persona a la que acudir distinta del profesor y, precisamente esta labor de acompañamiento o asesoramiento, permite muchas veces la detección precoz de problemas que habrían pasado por alto o sencillamente no se atreven a preguntar a progenitores o profesores.

No olvidemos que en un colegio pueden coexistir o debutar en horario escolar más de un alumno con enfermedades crónicas o patologías como las alergias que requieren de la correcta dosificación o interpretación de sintomatología en caso de ser necesaria la medicación de rescate. Los alumnos con pautas de medicaciones como la insulina , en la que no solo hay que administrarla sino además calcular la cantidad según las circunstancias cada día, o la administración de medicaciones de urgencia como adrenalina, glucagón…

Si bien todas estas tareas son muy loables, destinar personal universitario muy cualificado y en ocasiones con varias especializaciones o formaciones adicionales a estas labores es no entender la amplitud de sus competencias. Además, si hay una urgencia en el centro, la EE debe estar liberada de otras obligaciones para poder acudir de inmediato ; si está vigilando un patio no puede.

En España muy pocas personas conocen lo que es ser una enfermera escolar. Esto no es de extrañar, ya que la figura de esta profesional continúa estando en la sombra a pesar de que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) le ha dado su debido reconocimiento . Quizás por esto todavía no hay centros educativos en nuestro país que cuenten con una enfermera escolar.

You May Also Like