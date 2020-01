La enfermedad de Parkinson podría comenzar antes de nacer

El medicamento también contrarrestó otra anormalidad que encontraron en las neuronas de dopamina de los pacientes: niveles elevados de una versión activa de una enzima llamada proteína quinasa C, aunque el papel de esta versión de enzima en el Parkinson no está claro.

El Parkinson ocurre cuando las neuronas cerebrales que producen dopamina, una sustancia que ayuda a coordinar el movimiento muscular, se deterioran o mueren. Los síntomas, que empeoran con el tiempo, incluyen lentitud de movimiento, músculos rígidos, temblores y pérdida de equilibrio. En la mayoría de los casos, la causa exacta del fallo neuronal no está clara y no existe una cura conocida.

