La encrucijada política de CD y la espinosa carrera al 2024

La posibilidad de una revocatoria de mandato para los diputados aliados de CD, o de algún otro proceso disciplinario es remota. “Eso le corresponde a los entes del partido responsables por dichas medidas disciplinarias”, dijo Roux ayer a este medio. El exvicepresidente Arturo Vallarino, quien forma parte de la comisión de honor y disciplina de CD, y es convencional de este partido, recordó que el estatuto exige que el proceso de revocatoria esté reglamentado y en este momento no lo está. Por lo que, a su juicio, aquí no cabe la revocatoria. Recordó que a principios del quinquenio pasado, él defendió a diputados de CD que fueron procesados por no votar de acuerdo con la línea de la dirigencia, en esa época bajo el mando de Alma Cortés. De paso, Vallarino minimizó la pugna en CD alegando que es algo normal en todo partido democrático.

En la otra esquina está Rómulo Roux, presidente de CD, quien emerge con un duro discurso contra todo lo que implique al gobierno de Laurentino Nito Cortizo. “Somos partido de oposición. No seremos cómplices de un gobierno fallido que dio la espalda a su pueblo. 14 personas entregadas al gobierno y que traicionaron a 300 mil copartidarios no definirán el futuro de nuestro partido”, es parte del discurso con el que Roux se desliga de cualquier alianza con el PRD.

