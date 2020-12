La emotiva videollamada de Sergio Pérez a su hijo tras su victoria en Sakhir

Mientras escuchaba las felicitaciones de su equipo, que le ha despedido para 2021 para subir a Sebastian Vettel y mantener al hijo del dueño, Lance Stroll , pidió encarecidamente a uno de sus ayudantes de que se asegurara que al otro lado del Atlántico en su casa lo hubieran visto. No era para menos: sus hijos pequeños, Sergio Jr. y Carlota, no habían visto a su papá en lo más alto nunca.

You May Also Like