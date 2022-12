La emotiva victoria de Corea del Sur en el Mundial; Uruguay se queda

Este viernes 2 de diciembre Corea del Sur venció 2-1 a Portugal, un resultado que le permitió clasificar a octavos de final del Mundial de Fútbol Qatar 2022.

No obstante, el equipo asiático no podía celebrar por completo su victoria hasta esperar a que terminara el partido Uruguay vs Ghana que se hizo de manera simultánea. Ese encuentro quedó 2-0 a favor de los uruguayos pero no fue suficiente para que ellos clasificaran.

Corea del Sur logró su clasificación por tener más goles que Uruguay.

Lee más en Ellas.pa





Source link