La emotiva historia de la mujer que ahora es modelo después de que la ingresaran por error en un psiquiátrico

Lucy Dawson es una joven británica de 25 años que ahora es modelo, tiene 56.000 seguidores en Instagram y lleva una vida completamente normal pese a su discapacidad. Pero su historia es desgarradora.

Tal y como recoge la BBC en un reportaje, “en un momento dado pensé realmente que mi vida se había terminado. Estaba muy deprimida. Pero de alguna manera conseguí darle la vuelta; tuve muy mala suerte, pero al mismo tiempo soy muy afortunada por haber perseverado”, dice la joven.

La chica estaba estudiando Criminología en la Universidad de Leicester, en 2016, cuando su vida dio un giro radical: “En el transcurso de una semana mi comportamiento dio un giro completo. Pasé de ser jovial, animada y social a estar completamente deprimida y llorar todo el tiempo”.

“Me decía: ‘Estoy gorda, soy fea’. No le gusto a nadie, no tengo novio, voy a suspender la carrera… Eran cosas que nunca me habían importado antes”, explica.

Una madrugada, Lucy se despertó gritando de madrugada. Sus compañeras de piso la llevaron al hospital, donde le dijeron que sufría ataques de pánico a causa del estrés. Tras unos ejercicios de respiración la mandaron a casa, pero a la mañana siguiente volvió a ocurrir lo mismo.

Me balanceaba hacia delante y hacia atrás, tenía las pupilas completamente dilatados y había destrozado mi habitación. Sólo tengo vagos recuerdos e imágenes deslavazadas de este periodo”, dice.

“Mis padres vinieron y cuando me encontraron estaban horrorizados. Preguntaron a mis compañeros de piso: ‘¿Ha tomado drogas o hay alguna posibilidad de que se haya pinchado?‘. Y ellos respondieron: ‘No hay ninguna posibilidad'”, añade.

Sus padres la subieron al coche y la llevaron al hospital. Durante el trayecto, Lucy llegó a intentar tirarse del vehículo en marcha. En el hospital, a sus padres les dijeron que estaba sufriendo un colapso mental y la ingresaron en un pabellón psiquiátrico, donde pasó tres meses.

Le pusieron un tratamiento con antipsicóticos, pero su estado, lejos de mejorar, empeoró. “Estaba muy enferma y tenía alucinaciones, y luego algunas partes de mi cuerpo y mi cerebro empezaron a apagarse. Me quedé catatónica, es decir, en un estado de letargo rígido en el que no puedes sentir tu propio cuerpo”, dice Lucy.

Los médicos llegaron a plantear, ante su empeoramiento, una terapia electroconvulsiva: Lucy se sometió a tres sesiones: el tratamiento consiste en enviar una corriente eléctrica a través de su cerebro utilizando dos electrodos acolchados colocados en las sienes para provocar una convulsión. La idea era ‘reiniciar’ el cerebro de Lucy.

Pero la cosa empeoró. Una noche, víctima de sacudidas, se cayó de la cama con tan mala suerte que lo hizo sobre un tubo de radiador extremadamente caliente. “Estaba catatónica, así que no sentí nada. Me quedé tumbada sobre él, ardiendo, hasta que alguien me encontró”.

Lo que parecía una pequeña herida era “en realidad era una quemadura de tercer grado, que me atravesaba toda la cara izquierda del glúteo”, dice Lucy.

No fue hasta enero de 2017 cuando los médicos dieron con el diagnóstico definitivo: Lucy sufría una encefalitis, una rara pero grave inflamación del cerebro que puede ser mortal si no se trata rápidamente.

La joven regresó a casa para recuperarse. Pasaba 23 horas al día durmiendo. “Tuve que aprender todo de nuevo desde cero: a hablar, a caminar. No podía leer ni escribir y estaba absolutamente devastada“, recuerda Lucy.

Un papel fundamental lo jugó su abuelo, profesor jubilado, que se dedicó enteramente a ayudar en la recuperación de su nieta: “Mi cantante favorito es Elvis Presley, así que mi abuelo compró todos los libretos de Elvis en internet y aprendió a tocarlos con el teclado. Así es como aprendí a hablar de nuevo: cantando las canciones”.

En cambio, volver a caminar era muy complicado. Hasta que descubrieron que en el accidente en el hospital, la quemadura le había atravesado el nervio ciático, paralizándole permanentemente la parte inferior de la pierna.

Gracias a un andador, Lucy pudo volver a la universidad y acabar la carrera. Ahora lleva una férula en la pierna y usa un bastón. Tras estas experiencias, se presentó a una agencia de modelos, donde fue contratada. Ya ha participado en varias campañas y no tiene reparos en posar en lencería.

“Discapacitada y sexy no son dos términos mutuamente excluyentes. Pero rara vez se ven personas con discapacidad en las campañas de moda, y mucho menos en las de lencería, así que es algo en lo que tenemos que seguir trabajando”, dice.