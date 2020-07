La emotiva dedicatoria de Alejandro Sanz a su hija Manuela

“Este es un homenaje que me llevaré siempre; espero ser un buen embajador de Madrid “, ha señalado Sanz, a lo que el alcalde, Martínez-Almeida, no ha dudado en suscribir que lo ha sido “desde que hace 30 años empezó a fraguar sus éxitos”, “madrileño de Moratalaz” para ser más exactos, en “esta ciudad que nace en los barrios y que se nutre de gente con sueños por cumplir”.

“He vuelto a mi barrio y al puente en el que pedí que me pudiera dedicar a la música. Se me cumplió, así que puedo afirmar que ese puente tiene algo de mágico, como Madrid, que tiene magia y no importa cuánto tiempo pases fuera , porque siempre te recibe con el abrazo abierto y así lo digo en todas partes: que es de las ciudades que mejor reciben en el mundo”, agradeció el músico.

