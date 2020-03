la emotiva campaña en Italia para que los pacientes a punto de morir puedan despedirse

Musotto pide a la ciudadanía que done tabletas : “Estoy profundamente convencido de la importancia de las máscaras, guantes, maquinaria, pero el derecho a decir adiós, para los que se van y para los que se quedan, no debe ser menor”.

Uno de los impulsores es el concejal del partido demócrata, Lorenzo Musotto, que afirmó que “La idea de no poder decir adió s me duele más que la muerte misma y hay otras residencias para ancianos, hospitales y hospicios donde ya no existe la posibilidad de decir adiós”.

