La emoción de Pablo Alborán al recordar que su primer disco se publicó hace ya 10 años

Este lunes es el décimo aniversario del lanzamiento de su primer disco y el malagueño no ha podido evitar emocionarse en sus redes sociales con un recuerdo tan especial : “Jamás pensé que este día cambiaría mi vida. El 1.2.2011 saqué mi primer disco. Así que hoy cumplimos 10 años Familia. GRACIAS por tantas emociones. No me olvido jamás del esfuerzo y del trabajo de todas las personas que han creído y creen en mí . Por 10 años más! OS QUIERO!”.

