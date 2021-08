La emisión de balboas

Si la Asamblea le otorga el permiso al Ejecutivo para que acuñe monedas de circulación de mayor valor, se estarán destruyendo los tejidos de dos instituciones que llevan 106 años de vigencia en Panamá y que nos diferencian del resto del mundo: no contar con banco central y no tener moneda de curso forzoso.

Sin duda los gobernantes creen que lo hacen por el bien del país. Pero la riqueza no se hace imprimiendo billetes, sino dejando a la gente trabajar, cosechar el fruto del trabajo y ahorrar. Los que se creen la idea de que imprimiendo dinero se puede crear riqueza no entienden que eso culmina en una espiral inflacionaria, una burbuja que estalla y en valijas llenas de billetes extraviadas. Mientras tanto, el resto de la gente ve con tristeza cómo sus ahorros pierden valor.

Que en realidad se trata de acuñar monedas y no de imprimir billetes. Eso no hace diferencia. Ya veo mañana a un ministro de Economía y Finanzas diciendo que si ya hay monedas de B/. 5.00, ¿por qué no puede haber billetes? Después de todo, son más cómodos de cargar.

