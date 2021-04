La EMA detecta 11 trombos entre personas vacunadas con Pfizer y dos con Moderna, pero no abre investigación

No obstante, añadió la fuente, la EMA “está monitoreando de cerca los casos notificados después del uso de las vacunas de la covid-19 Comirnaty (nombre comercial de la vacuna de Pfizer/BioNTech) y Moderna”, aunque “considera en este momento que no hay señales” de alarma sobre el riesgo de coagulación sanguínea con estas vacunas.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha recibido informes sobre once casos de trombosis con trombocitopenia tras la vacunación con Pfizer y dos tras el uso de Moderna en el Espacio Económico Europeo (EEE), integrado por la UE, Noruega, Islandia y Liechtenstein, pero aún no va a abrir ninguna investigación específica y seguirá vigilando, aseguró a Efe una fuente del regulador.

