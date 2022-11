La elegante respuesta de Tyler Adams a una incisiva pregunta de un periodista iraní sobre el racismo en EEUU

La previa del encuentro de este martes entre Estados Unidos e Irán sigue ‘al rojo vivo’ por la tensión política que involucra a ambos países. Este lunes, el seleccionador americano, Gregg Berhalter, y el futbolista Tayler Adams vivieron una tensa rueda de prensa en la que tuvieron que esquivar las incisivas preguntas de los periodistas iranís. En ella destacó la elegante respuesta del centrocampista al ser preguntado sobre el racismo en Estados Unidos, dejando una profunda y aplaudida reflexión.

No fue una comparecencia sencilla para los dos integrantes del combinado estadounidense, pues desde su arranque estuvo marcada por las preguntas extradeportivas de la prensa ‘rival’. Eso sí, el momento más tenso llegó en una de las preguntas a Adams, que apuntó directamente al problema del racismo en EEUU: “¿Te sientes cómodo representando a un país con tanta discriminación hacia la gente afroamericana dentro de sus fronteras y donde hubo el movimiento ‘Black Lives Matter’?, espetó el periodista al jugador.





La respuesta de Adams, ejemplar por la manera en la que se aleja por completo de cualquier polémica, se viralizó rápidamente y fue aplaudida por aficionados de todo el mundo: “Hay discriminación en todas partes. Una de las cosas que he aprendido viviendo en el extranjero y teniendo que adaptarme a diferentes culturas es que en EEUU seguimos progresando cada día“, explicó en un primer momento.

Sin embargo, su reflexión no quedó ahí: “Yo crecí en un a familia blanca con, obviamente, raíces afroamericanas, así que me formé en diferentes culturas y tuve fácil asimilar diferentes costumbres. No todos han tenido esa ventaja y la posibilidad de hacerlo, es algo para lo que se necesita más tiempo y educación“, añadió apelando al periodista.

A ello sumó un último pensamiento con el que terminó de ‘sonrojar’ al periodista, que antes de lanzarle la pregunta le corrigió su manera de pronunciar el nombre del país asiático. “[La educación] es superimportante, como en la manera que me has enseñado cómo se pronuncia el nombre de tu país. Es un proceso, y lo importante es que haya ese progreso“, culminó.

La comparecencia ante los medios también tuvo como protagonista al seleccionador, que antes del turno de preguntas se disculpó por las publicaciones en redes sociales de la federación en las que no se incluyó la bandera oficial del país. “Los jugadores y el personal no sabían nada de lo que se publicaba. A veces las cosas están fuera de nuestro control. No teníamos ni idea de lo que hizo la federación. No pensamos en cosas externas y lo que podemos hacer es disculparnos en nombre de los jugadores y del personal. Pero no es algo de lo que hayamos formado parte”, detalló.





Pregunta a pregunta, el técnico de la selección de las barras y las estrellas trató de sofocar la tensión, hablando sobre el espíritu olímpico: “El deporte es algo que debería unir a la gente, unir a los países. Cuando observas los Juegos Olímpicos, ver a todos los países compitiendo al mismo tiempo es un evento maravilloso. El Mundial es muy similar“.

Ambos combinados se verán las caras este martes a partir de las 20.00 horas, en un partido en el que el vencedor logrará el pase a octavos y el perdedor caerá eliminado.