la elegancia tiene un precio

Pero para hacer uso de estas fuentes de audio y seleccionar la música que desea escuchar, el usuario deberá hacer uso siempre de su móvil o tableta , ya que la pantalla no es táctil, los controles se limitan a detener o pasar de canción y no cuenta con control por voz.

Acompañados de unos buenos altavoces –como los Evo S de Cambrige Audio (750 euros) – el sonido que este equipo es capaz de entregar es nítido y rico en matices, por lo que es recomendable ofrecerle una fuente de alta calidad com Tidal . Aunque claro, escuchar los ‘Masters’ de este servicio de streaming cuesta 20 euros al mes. Pero a muchos la inversión les merecerá la pena, ya que con una buena fuente de música, incluso a niveles extremadamente altos de volumen, la música no se distorsiona en ningún momento.

