Futbolistas internacionales como el neerlandés Fernando Riksen , el polaco Krzysztof Mowak o los británicos Don Revie y Willie Maddren fueron referentes en la lucha y concienciación de una ELA que no entiende de nacionalidades. “ El mundo del deporte podría poner más presión a las farmacéuticas . Esta enfermedad no es prioritaria para esta industria porque no es lo suficientemente lucrativa”, declaró en su momento Ricksen.

