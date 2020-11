La educación virtual y sus desafíos

Recientemente fueron publicadas cifras que evidencian que en nuestro país alrededor de 1.3 millones de personas no tienen conexión a internet y que 70% de los estudiantes del sector oficial no cuentan con una computadora para incorporarse a sus clases virtuales. Estas cifras además de alarmantes nos hacen un llamado a la reflexión. A pensar detenidamente si como sociedad estamos haciendo lo correcto, si estamos priorizando lo realmente importante o lo estamos dejando en segundo plano.

La educación en Panamá y en el mundo se enfrenta ante un nuevo escenario como resultado del impacto de COVID 19. De esta forma, la educación se ve obligada a migrar de un proceso de enseñanza aprendizaje presencial o mixto (presencial y virtual) a vivir un proceso 100% virtual. Este nuevo escenario trae consigo grandes desafíos para todos los actores que participan en el proceso de enseñanza aprendizaje, nos encontramos con un sistema que no estaba preparado desde el punto de vista tecnológico, ni administrativo ni de formación de su profesorado, con docentes que tienen que adquirir con urgencia nuevas habilidades para ofrecer sus clases virtuales, con estudiantes y docentes que no tienen acceso a la tecnología por falta de un dispositivo movil inteligente o un equipo adecuado para continuar las clases, con la falta de conectividad en las áreas donde viven y con la gran falta de recursos económicos para pagar por la conexión al internet.

