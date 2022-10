La educación superior como un derecho inalienable

Un reto paralelo al aumento de la población universitaria, es que la oferta educativa superior no ha sido acompañada de un robusto financiamiento, que garantice que el acceso a una casa de estudios superiores sea disfrutado en igualdad de condiciones. Las últimas décadas se caracterizan por la precarización de las instituciones públicas que la brindan y el crecimiento de la oferta privada. La existencia de instituciones privadas en todos los niveles educativos es válida y aceptable: incrementa la oferta formativa y ofrece a la población estudiantil, alternativas educativas. La paradoja es que el acceso de estudiantes pobres a las universidades oficiales se convierte en una quimera debido a la debilidad formativa que traen de su formación escolar. Ello implica que en las carreras científicas y técnicas es frecuente que los estudiantes de las escuelas particulares terminen asistiendo a universidades públicas y, por el contrario, en el caso de los estudiantes con limitaciones económicas, al no poder pasar los exámenes de admisión de las universidades oficiales, terminan teniendo que acceder a universidades privadas con costos muy por encima de sus capacidades económicas. Es preocupante que el acceso a una buena formación sea restringido en las carreras de alta demanda en las universidades públicas mientras que en aquellas cuya calidad es dudosa, justo ahí es dónde tienen acceso los más necesitados, que pudieran acceder a un mejor entorno laboral y/o a diferentes condiciones de vida si fueran otras las circunstancias.

