La educación en 2021 sería semipresencial

Edy Pinto, dirigente de la Unión de Educadores de San Miguelito, sustentó la posición de los educadores en el hecho de que los índices de contagio de la Covid-19 aún son muy altos y, además, hay 46 mil estudiantes que todavía no han sido localizados al no lograr integrarse este año a las clases a distancia.

