La educación de los dólares

En Colón, ciudad donde la buena educación es un privilegio, porque ya todo lo demás es una eterna lucha de supervivencia, se encuentra el Colegio Internacional del Caribe, sí, el único con licencia Internacional y con un pensum académico que fácilmente puede ser la envidia de los centros élites de enseñanza del país, sin embargo, no escapa de esta tendencia segregasionista del dinero. Un anuncio de aumento desmesurado e indolente del costo de escolaridad y matrículas, entristece la Navidad de hogares con padres de clase media, que en torno a una economía alicaída, hacen un heroico esfuerzo por costear una buena educación para sus hijos. Sus casi súplicas de conciliar un acuerdo económico que solvente los problemas financieros de la entidad sin afectar tanto sus ya al límite presupuestos, caen en oídos sordos y la reciben la fuerza de la vergonzosa norma 601, que produce la frase “si no lo puede pagar, váyase con su hijo a otro colegio, que aquí hay lista de espera”

