La editorial Pre-Textos espera respuesta de Glück ante la ruptura de contrato para la publicación de sus obras en español

La editorial descarta llevar el litigio a los tribunales porque no quieren “prolongar por más tiempo el desgaste emocional” que está suponiendo esta situación, y “tenemos que atender a razones más importantes como es la defensa de la literatura”, asevera el editor. “ No vamos a perder el tiempo en pleitos con gente que a nuestro juicio raya las prácticas mafiosas “, concluye Borrás.

La editorial envió hace diez días una carta personal a la escritora informándole de la situación, pero todavía no ha recibido respuesta , señala Borrás. “La polémica está llegando a Estados Unidos y meter la cabeza bajo el ala no le va a servir durante mucho tiempo”, opina.

El director de Pre-textos asegura asimismo que han recibido el apoyo de librerías, “que nos han asegurado que no venderán los libros de Glück si no están publicados por Pre-textos” , y de lectores que han proclamado que “no van a leerla”.

“Hay una especie de hostilidad latente en el mundo del libro por estas agencias depredadoras que no solo conculcan la ética sino que no tienen ni si quiera la cortesía de ser educados , algo que hay que exigir mínimamente a alguien que se diga culto”, ha señalado Borrás.

