La editora jefe de Teen Vogue renuncia por publicar tuits racistas durante su adolescencia

“No debí haber tuiteado eso y me he responsabilizado totalmente por ello. Miro mi trabajo y mi crecimiento desde entonces, y he redoblado mi compromiso en crecer en los próximos años como persona y como profesional”, agregó.

Por su parte, en una carta enviada a sus trabajadores, Teen Vogue, la edición de la “biblia de la moda” para adolescentes, confirmó que McCammond no ocuparía su puesto para no “ensombrecer el importante trabajo que está sucediendo en Teen Vogue “.

“Los tuits de mi pasado han ensombrecido el trabajo que he hecho para dar visibilidad a la gente y los asuntos que me importan (…) y Condé Nast y yo hemos decidido tomar caminos distintos”, agregó.

