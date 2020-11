La economía panameña está sufriendo más por la pandemia

Asimismo, aduce que a aquellas empresas que no pueden pagar sus deudas hay que ver de qué manera se les puede apoyar mediante financiamientos de fondos solidarios. Sin olvidar a los bancos que no pueden seguir cargando con la problemática de sus clientes y tener un plan de recuperación que debe ser divulgado entre los panameños. “Todas estas medidas son necesarias para que podamos evitar un desencadenamiento que nos pueda traer como consecuencia mucho más daño a la economía”.

La viceministra de Salud, Ivette Berrío sostuvo que el Gobierno Nacional no quiere tomar nuevamente medidas de restricción o cierre de las actividades económicas, pero insistió en que la población no se relaje en cuanto a las medidas de bioseguridad y que no bajen la guardia para evitar la propagación de la COVID-19.

Cerrar los negocios en los meses más productivos y de mayor actividad económica sería un retroceso a lo que se había avanzado, recalca Estrada. “Hay un impacto económico difícil de medir, porque estamos frente a una pandemia que no sabemos exactamente por dónde nos va a afectar y para esto tenemos que tener unas prioridades en temas de comunicación, en cómo enfrentar la crisis, con qué recursos vamos a enfrentarla y comunicarle al pueblo panameño que aún no salimos de la pandemia y que tenemos que seguir enfrentándola con protocolos de de bioseguridad importantes para el país”.

