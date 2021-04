La economía de Estados Unidos se recupera: creció 6,4% en el primer trimestre de 2021

Los empleadores comienzan a quejarse de que no pueden encontrar trabajadores , a pesar de la elevada tasa de desempleo. Los estadounidenses pueden mostrarse reacios a regresar al trabajo porque todavía temen contraer el virus o porque necesitan cuidar a niños que no han regresado a la escuela. Otro factor podría ser un beneficio de desempleo suplementario federal de 300 dólares por semana, además de la ayuda estatal, lo que significa que algunos trabajadores de bajos ingresos pueden ganar más con los beneficios por desempleo que con sus trabajos anteriores.

