la eclosión de un potencial campeón del mundo

Esa llamada se produjo en marzo, cuando el Mundial aún no tenía ni fechas confirmadas tras la abrupta cancelación del mismo pero nueve meses y 17 Grandes Premios después, Sainz afronta su última carrera con los hombres de Woking. El madrileño pone el broche a dos años en los que ha crecido , no sólo como piloto, sino también como persona. Lejos del tóxico ambiente de Red Bull ha aprendido a ser él mismo, a analizar y leer las carreras mejor que antes, y también a sufrir y relativizar los errores propios y ajenos que le han costado buenos resultados.

Carlos Sainz empezó el año 2020 pensando en su renovación con McLaren , pero por el camino le llamaron de Ferrari . ¿Cómo decirle que no a la escudería más legendaria de la Fórmula 1? La decisión no fue sencilla, pero tardó poco en tomarla: la puerta de Maranello sólo se abre una vez en la vida.

