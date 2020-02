La duras palabras de Lara Sajén, de ‘Maestros de la Costura’, a La Pelopony por sus comentarios contra las travestis

“Estamos cansados de que la gente de fuera nos critique y nos discrimine. Y por eso peleamos y salimos a la calle. Que luego venga una persona como esta, Yolanda La Pelopony, diciendo estos descalificativos me da mucha vergüenza y no hay que permitirlo” , lanzaba su alegato Sajén a favor del colectivo travesti.

Qué os parece la MAMARRACHA ESTA ??? Habló la tía con menos oficio ni beneficio que he visto. Deja de intentarlo tú, en España hay miles de buenos cantantes y no viven del cuento!!! pic.twitter.com/V4t7jub1N7

“Las demás sois unas cuadras, dejad de intentarlo ya. Si no habéis triunfado ya, no triunfaréis. Daos por vencidas”. Con estas palabras, el sábado pasado, La Pelopony sembraba la polémica en un vídeo en el que se grababa criticando al colectivo travesti español.

