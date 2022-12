La dura realidad de la crisis humanitaria en la frontera sur de EE.UU.

Martin dijo que los migrantes que vienen al refugio no quieren quedarse en El Paso y que los miembros del personal los ayudan a organizar el viaje. Si bien el refugio no cubre el costo, es un proceso que involucra muchas llamadas a familiares en todo el país, compañías de autobuses y aerolíneas, y superar las barreras del idioma.

“No queremos ver a los niños afuera. Incluso si tenemos que poner a una familia en mi oficina. No me importa. Encontraremos la manera de que funcione”.

“Viajar a México fue horrible, es una experiencia que no podré olvidar, algo que me marcó de por vida”, dijo Aguilera sobre ser asaltado, escuchar sobre secuestros y ver a personas perder la vida.

“(La crisis) requiere que todos animemos a nuestros funcionarios electos a actuar y a que realmente tomen una postura al respecto. No es algo de lo que podamos simplemente alejarnos, no podemos darnos ese lujo. Este es un fenómeno real que las personas en cualquier lugar de EE.UU. deben conocer”, agregó.

