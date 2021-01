La dura Copa Libertadores, torneo que no permite dinastías este siglo

Otros casos como Olimpia (2002), Once Caldas (2004), Sao Paulo (2005), Liga de Quito (2008), Estudiantes (2009), Atlético Nacional (2016), San Lorenzo (2014), Atlético Mineiro (2013) y Corinthians (2012), consiguieron el título en ese año respectivamente, pero después no han podido figurar de nueva cuenta.

Y si Santos tiene casi 10 años de no ganarla, ni qué decir de Palmeiras ; el Verdao no gana la Libertadores desde hace más de dos décadas, toda vez que la última ocasión fue en 1999, cuando le ganó la Final al Deportivo Cali de Colombia .

You May Also Like