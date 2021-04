En medio de una nueva gala de los premios se conoció la dolorosa historia detrás de Another Round, una de las ganadoras en los Oscar.

Si se perdió la entrega, le contamos que la cinta le dio a Dinamarca el Oscar a la mejor cinta internacional.

Thomas Vinterberg, director de la película, se subió al escenario e hizo llorar a varios con su discurso, el cual dedicó a su hija fallecida. Una historia que pocos conocían.

De acuerdo con él, este premio sucedió como una especie de milagro, como si su hija hubiera estado ahí para celebrar la vida por medio de este galardón.

“Lo más importante es agradecer a mi hija Ida, que ya no está aquí. Ella estaba más entusiasmada con este proyecto que cualquier otra persona”.

Thomas contó que ella fue una de las primeras en enterarse del proyecto. Y es que le mandó el guion de esta cinta cuando ella estaba en África. Ella se enamoró completamente y hasta iba a participar en la misma.

La dolorosa historia detrás de Another Round, una de las ganadoras en los Oscar

“La muerte de mi hija me confirmó que debía rodar una celebración de la vida. Hablo de elegir tu vida, tomar tus decisiones. No tenía sentido continuar, pero no tenía sentido no continuar. Ella hubiese odiado eso. Así que decidimos hacer la película para ella. Esa era la única forma en la que podíamos hacerla”.

La cinta centra su trama en varios maestros que han llegado a un punto de sus vidas en el que sienten que no están haciendo nada de valor. Por eso, deciden reinventarse.

“Siempre fue una película sobre abrazar la vida, pero por esta tragedia se convirtió en una película sobre abrazar la vida en una magnitud que no anticipamos. Tan trágica como es, la película se ha vuelto mucho más bonita como resultado. Nadie quiere pagar ese precio otra vez, pero eso es lo que ocurrió”, agregó este director.

Extraordinario Mads Mikkelsen dedicando el premio a la memoria de Ida Vinterberg, hija de Thomas Vinterberg. Ida, que iba a interpretar la hija de Mikkelsen en ‘Another Round’, falleció en un accidente de tráfico cuando el rodaje llevaba solo cuatro días. Es la peque. #EFA2020 pic.twitter.com/8yx6TargVw — Daniel Lucena (@Danilugoce) December 12, 2020

Respecto a Ida, ella falleció en un accidente de tránsito cuando tan solo tenía 19 años.

Según Vinterberg, una persona distraída que estaba mirando el celular ocasionó el trágico desenlace.

El hecho sucedió tan solo cuatro días antes de que empezara el rodaje.

“Hablé con el psiquiatra y me dijo: ‘Bueno, si puedes trabajar, deberías’”, dijo Vinterberg en una entrevista con The Times hace unos meses.

En esa entrevista también reveló: “Luego tuve una conversación con Mads y el resto del equipo, y dijimos: ‘Ida odiaría si nos detuviéramos. Entonces, haremos la película por ella”.