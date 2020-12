La ‘doble pesadilla’ de la distribución de la vacuna contra la Covid de Pfizer

En Reino Unido , que será el primer país del mundo en comenzar a vacunar y lo hará con las dosis de Pfizer, los viales llegarán en avión desde Bélgica en los contenedores especiales diseñados para la farmacéutica, según The Guardian. Una vez en la isla, las dosis irán directamente a los más de 1.500 puntos de vacunación anunciados por el Gobierno de Boris Johnson, donde serán almacenadas en frigoríficos convencionales durante cinco días. Esto obliga a las autoridades a diseñar un preciso plan que no permita malgastar ninguna vacuna

“Una vez descongelados y almacenados en condiciones de 2-8 ° C, los viales no se pueden volver a congelarse ni almacenarse en condiciones de congelación”, advierten desde Pfizer.

