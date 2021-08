La divertida respuesta de la reina de Inglaterra a unos turistas que no la reconocieron

La reina, divertida al ver que no la reconocían, dijo que tenía una casa cerca. Los turistas le preguntaron si había conocido alguna vez a la reina de Inglaterra. Entonces, Isabel II dijo: “Yo no, pero este policía sí”, señalando al agente que la protegía a poca distancia.

Por todos es conocido el fino sentido del humor que tiene la reina de Inglaterra, Isabel II. El último ejemplo lo ha revelado la prensa inglesa y demuestra no sólo que la monarca puede ser una mujer divertida a los 95 años, sino que pese a su fama todavía hay quien no la reconoce.

