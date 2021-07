la diva que desafió a la censura cantando a la libertad en los sesenta

Después llegó Sergio Japino, el que fuera su coreógrafo. Actualmente, ya no mantenían su relación, pero ambos compartían muy buena relación. Aunque con este también estuvo varios años de noviazgo, nunca llegó a casarse con ninguno de los dos, ya que la artista no creía en el matrimonio.

Curiosamente, Carrà trabajó en Hollywood en la década de 1960, pero no tardó en retomar su carrera en Europa, tanto en plano cinematográfico como en el televisivo. “ Ni bebo ni me drogo, por eso Hollywood no era para mí”, explicó al respecto en una entrevista con El País.

