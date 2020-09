la disputa presidencial más extensa en mucho tiempo – CNN

El hecho de que haya 15 estados que cumplen con ese estándar revela cuán amplio ven las dos campañas el campo potencial de contienda, y también cuán lejos hemos llegado en las últimas dos décadas en términos de lo que puede considerarse un estado indeciso. Si piensas en las elecciones de 2000 y 2004, el grupo de estados indecisos era conocido y pequeño. Colorado, Florida, Iowa, Nueva Hampshire, Ohio, Pensilvania y tal vez uno o dos más. Y eso fue prácticamente todo. Ambas partes se vieron obligadas a invertir decenas de millones de dólares en ese puñado de estados, no porque quisieran, sino porque no podían justificar gastar ese dinero en otros estados con la esperanza de revertirlos a su favor.

Ahora, antes de continuar, es importante destacar que se trata de reservas de anuncios, no de compras de anuncios en sí. Y esa es una diferencia fundamental. Las reservas se pueden cambiar o cancelar por completo. El dinero utilizado para reservar anuncios en un estado se puede mover a otro lugar si la campaña ve una necesidad. Por lo tanto, las reservas de anuncios no deben considerarse como un indicador fijo de la manera en que las dos campañas observan el mapa. Las contiendas evolucionan y las decisiones publicitarias mutan con ellas.

