La disparidad de poder entre los géneros

La última investigación del Foro Económico Mundial afirma que deberán pasar 257 años para cerrar esta brecha. Mientras tanto, las mujeres y las niñas destinan a diario unos 12 mil millones de horas no remuneradas a trabajos de cuidados que, simplemente, no se tienen en cuenta en la toma de decisiones económicas. Si queremos llegar a una globalización justa, debemos basar nuestras políticas en estadísticas que tengan en cuenta la verdadera contribución de las mujeres.

