la disparatada historia de cómo una tienda de videojuegos está revolucionando Wall Street

2020 no fue una gran año para la compañía : al ser establecimientos físicos, las ventas de esta cadena estaban en mínimos históricos y, por tanto, también el precio de sus acciones: si, según Bloomberg , en sus mejores tiempos una acción llegó valer 62,11 dólares -allá por 2007, cuando la palabra crisis no sobrevolaba nuestras cabezas constantemente-, tocó fondo el pasado mes de marzo y el precio de sus acciones fue de 3,50 dólares .

