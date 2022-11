la discusión de Twitter que puede acabar en un combate en Las Vegas

La amenaza del boxeador mexicano Canelo hacia Lionel Messi sigue dando que hablar en redes sociales, donde el púgil aún responde a los miles de mensajes críticos que recibió. Uno de ellos fue el del Kun Agüero, con quien mantuvo una calurosa discusión que podría llegar a las manos después de que el boxeador argentino Ezequiel Matthysse ‘entrara al trapo’.

La discusión arrancó el pasado lunes, cuando Canelo publicó un tuit amenazante contra Messi por su gesto en el vestuario con la camiseta de México. Pronto recibió miles de respuestas, entre ellas las de Sergio ‘Kun’ Agüero, quien le explicó el porqué del gesto de su excompañero de equipo y le instó a no buscar “excusas o problemas”.





La corrección no sentó bien al boxeador, y respondió al exfutbolista con un mensaje que abrió una discusión: “Tu también cabrón… me escribías ay ay canelo y ahora mamando, no seas hipócrita cabron”. Tras este mensaje el ‘Kun’ escribió otro en tono de broma con el que trató de calmar las aguas, objetivo que no consiguió. “Yo lo admiraba Sr. Canelo. Pero lo que hizo hoy con Messi fue un golpe bajo. Y usted sabe mejor que nadie que eso es desleal. Queda descalificado”.

A lo que, de nuevo, respondió el boxeador: “¿Desleal? Desleal lo que hiciste ahorita mismo, escribes esto y hace un minuto te cagabas en mis DM de Instagram, hay que ser claros y sin rodeos. ¡Más bien hay que tener huevos!”.

El ‘Kun’ finalmente optó por el silencio, no como Ezequiel Matthysse, boxeador argentino, que también tomó parte en la discusión a través de un vídeo publicado en Instagram. En él se dirigió a Canelo, e incluyó un mensaje en el que le reta a un combate en Las Vegas. “Qué onda Canelo, Canelón. ¿Qué onda con Messi? Mira que acá el que se mete con Messi saltamos todos los argentinos. Ojo, perro, ojo. No sé si lo escuchaste, pero si alguno salta, va a saltar mi bandeja, guarda, guacho. Con Messi, no eh. Todo bien con el saludo que me mandaste una vuelta, pero con Messi, no guacho, ojo”, le insiste.