La discapacidad se ha logrado adaptar a la educación a distancia

“Es un tema muy difícil llegar del trabajo tarde y poder cumplir con los horarios de los maestros”, precisó. Un niño con discapacidad requiere que el padre esté 100% supervisándolo y si no está para explicarle las cosas, las tareas no se logran hacer y esta es la realidad de muchos padres.

En el caso de aquellos niños que tienen síndromes o alteraciones de orden neurológico, episodios compulsivos o neurotransmisores, se van a ver afectados por el movimiento de las pantallas de ordenadores y dispositivos, solo deben pasar el tiempo básico. Si ve que la pantalla pone al niño intolerante, se recomienda que el padre mire la clase, estudie lo que tiene que hacer y se lo explique, no dejar que vea la pantalla, porque los colores y el movimiento, el tamaño y lo que se dispara dentro de la pantalla tiene un efecto sensorial en el sistema nervioso y tiene una consecuencia en la conducta del niño, enfatizó la especialista. Un padre estresado no debe enfrentarse a una tarea con un niño, porque va a perder la paciencia y sin darse cuenta va a terminar agrediéndolo.

“Ha sido muy difícil trabajar, poder explicarle las clases, hacer los trabajosy entregarlos a tiempo con los otros profesores que la trataban como una niña más del grupo y no le daban prórrogas, pese a su condición. Yo sentía que por su discapacidad y mi falta de tiempo para poder ayudarla, no iba a salir bien”, resaltó Eduviges.

Eduviges García es madre de una niña de 9 años que tiene discapacidad intelectual y déficit atencional. Los primeros meses, la situación fue muy compleja, ya que su hija no lograba asociar dar clases en casa y no en la escuela.

