La diplomacia de los Estados pequeños

Ante la coyuntura que enfrenta Panamá por su inclusión en la lista negra de la Unión Europea de jurisdicciones tributarias no cooperantes debido a su caída en el índice de transparencia del Foro Global de la OCDE, cabe preguntarse si repetir el mismo patrón de comportamiento, aceptar exigencias y comprometerse a su implementación, producirá resultados distintos a la salida de las listas y la subsecuente re-inclusión en las mismas. En tal sentido, no debería descartarse un acercamiento a otros Estados que están, han estado o pueden estar en una situación similar, como Seychelles, Mauricio, Palau, Omán, Trinidad y Tobago, Turquía, Luxemburgo, Malta y Chipre, y plantearles una estrategia cohesionada para hacer frente de forma colectiva a la coyuntura común. No todos los sistemas son iguales, sin embargo, se deben identificar ventajas competitivas comunes a proteger. Igualmente, debemos identificar aliados coyunturales como EE.UU., Reino Unido e, inclusive, China.

Debido a sus recursos limitados, los Estados pequeños, en sus interacciones con las grandes potencias, deben descansar en alianzas entre sí y nunca descartar el multilateralismo. El éxito de grupos de Estados pequeños pero cohesionados en el ámbito multilateral es conocido por muchos. Un ejemplo claro es la influencia del Movimiento de Países No Alineados, en general, en el sistema de Naciones Unidas y, en particular, en el proceso de descolonización. Tampoco podemos olvidar la Alianza de Pequeños Estados Insulares en el marco las negociaciones climáticas o el grupo de Economías Pequeñas y Vulnerables en la ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio. Estos son algunos ejemplos de diplomacia cohesionada de Estados pequeños dirigida a objetivos claros e intereses comunes.

You May Also Like