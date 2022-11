La dieta MIND y por qué retrasa el deterioro cognitivo

Hacen falta más estudios sobre la dieta MIND, aunque lo que tenemos nos permite darnos cuenta de lo importante que es cuidar lo que comemos. En ocasiones, no le prestamos atención a la dieta y el hecho de incluir más frutas, verduras y pescado puede tener consecuencias muy positivas en el futuro, cuando el envejecimiento sea más acusado. Comer bien siempre será beneficioso, por lo que no se pierde nada por probar la dieta MIND. Aunque, conviene que esté pautada por un profesional de la nutrición .

En la actualidad, 800 000 personas sufren Alzheimer, según la Sociedad Española de Neurología (SEN). Se trata de una enfermedad incapacitante y que es muy difícil prevenir. Aún hoy en día no hay cura, no obstante, la dieta MIND parece alzarse como una alternativa para poder ralentizar su aparición frenando el deterioro cognitivo todo lo posible. Aunque no es milagrosa, puede tener repercusiones muy positivas.

