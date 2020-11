La dictadura de las minorías

Por eso, quiero aprovechar este momento para citar a Martin Luther King cuando expresó que “no me preocupa tanto la gente mala, sino el espantoso silencio de la gente buena”, para que el pueblo panameño abra los ojos y no se deje manipular por esta dictadura de minorías.

En realidad no es un tema de reivindicación social ni de justicia, es un golpe de Estado a la democracia y a los principios consagrados en nuestra Constitución Política de la República, fraguado astutamente desde algunos grupos minoritarios del país de una supuesta sociedad civil que no representan a nadie, valiéndose de los medios de comunicación que se prestan para ello.

