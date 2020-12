‘La Diabla’, el gran amor del pastor ‘Salvaje Bill’, a quien le dará un hijo

La guía de muchas almas en el Sector C de la Nueva Joya. El 27 de julio de 2010 fue arrestado y el 24 de noviembre de 2010 aceptó a Jesús como su salvador en el pabellón 7, de La Joyita. En octubre pasado anunció que era pastor en el sector c de La Nueva Joya.

Declaró que lo ama “con locura” y no descarta darle un hijo al estadounidense de 41 años de edad. No obstante, sigue moviendo los papeles para tener derecho a su visita conyugal.

Fueron tres meses de noviazgo y el 17 de enero de 2019 se casaron por lo civil. Fue una ceremonia donde estuvieron los testigos y una hermana, no hubo brindis, solo los anillos. “Tiene mucha labia ese gringo. Eso fue lo que más me impactó, me enamoró”, indicó.

