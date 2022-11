La diabetes de tipo 2 retrasa el diagnóstico del cáncer

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en nuestro país. Para reducirla, uno de los puntos fundamentales es mejorar los sistemas de diagnóstico, ya que la detección temprana mejora con mucho el pronóstico del paciente.

Hay ciertos grupos de personas que, por diversas razones, tienden a obtener diagnósticos más tardíos. Uno de estos grupos es el de las personas con diabetes de tipo II, según un estudio presentado en la XIII Conferencia Europea del Cáncer de Mama.

Diferencias según los programas de cribado

Como recoge el portal EurekAlert! la doctora Anna Jansana, una de las principales autoras del estudio, explicó en la presentación que aquellos tipos de cáncer en los que (en contra de lo que es común para el cáncer de mama o el colorrectal en muchos países) no existen programas de cribado tienden a ser diagnosticados en los pacientes con diabetes de tipo II sólo una vez que han metastaseado.





Así lo concluye a partir de un análisis de 11,945 casos de cáncer diagnosticados entre 1992 y 2012, recogidos en la base de datos European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. Este grupo de autores cruzó los datos de cada caso con la comorbilidad con diabetes de tipo II o enfermedades cardiovasculares y dividió los tumores en función de los programas de cribado existentes en los seis países de los que proceden los casos.

De todos esos pacientes, el 87% no padecía ninguna enfermedad cardiometabólica previa en el momento del diagnóstico de cáncer; el 5% padecía enfermedad cardiovascular, el 7% padecía diabetes de tipo II y el 1% restante las dos enfermedades.

Un riesgo un 26% mayor de recibir el diagnóstico tarde

Los investigadores encontraron que en el caso de los cánceres con programas de cribado (cáncer colorrectal y de mama, principalmente) no existía asociación significativa entre el estadio tumoral en el momento del diagnóstico y la comorbilidad cardiometabólica. Sin embargo, en todos los restantes, aquellos pacientes que padecían diabetes de tipo II tenían un riesgo un 26% mayor que los que no la padecían de recibir el diagnóstico una vez que ya se ha producido metástasis.





Además, subrayan que hay que tener en cuenta que muchos de los factores de riesgo asociados a las enfermedades cardiometabólicas (como la dieta, el consumo de alcohol, la falta de ejercicio físico o el peso corporal) también son factores de riesgo en el cáncer.

Por ello, creen que sería conveniente tener en cuenta las particularidades de las personas con este tipo de enfermedades en la elaboración de las políticas de cribado y en los distintos ámbitos de la atención médica.

Referencias

European Organisation for Research and Treatment of Cancer. More cancers are diagnosed at an advanced stage if patients already have type 2 diabetes. EurekAlert! (2022). Condultado online en https://www.eurekalert.org/news-releases/971047 el 19-11-2022.