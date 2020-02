‘La desinformación circula más rápido que cualquier virus’: Xavier Sáez-Llorens

Cambio de tema. ¿Por qué los antivacunas no deberían tener derecho a no vacunar sus hijos?

No me extrañaría, pero tampoco lo puedo afirmar. Si aquí comemos iguana…

Para no contagiar. Pero en una persona no enferma, no tiene ninguna utilidad.

La mascarilla, ¿es efectiva para no contagiar o para no ser contagiado?

Medidas exageradas. La OMS no ha recomendado la restricción de vuelos, porque eso agrega pánico innecesario y xenofobia. Además, esa suspensión solo retrasaría la llegada del virus, no la eliminaría. Y si creas una restricción desde China, por otra vía van a venir.

You May Also Like