La desgarradora denuncia desde la camilla del hospital de un ciclista atropellado en el Día Mundial de la Bicicleta

De igual modo EXIJO que @MADRID cumpla la ley exigiendo a los vehículos motorizados (coches y motos) no superar los 30 km/h en los ciclocarriles y calles treinta. @CB_Castellana No hay derecho que se hagan oídos sordos al incumplimiento del límite de velocidad

Alli al entrar creo entender a un policía que han pillado al conductor en San Sebastián de los Reyes. Me hacen todas las pruebas y Gracias a la VIDA no tengo nada grave más allá de todas las contusiones que me tienen en la cama destrozado.

Samur me inmoviliza y atienden con un tacto increíble (gracias a la enfermera Esther Santiago) único nombre que recuerdo. En abren vía, miran constantes y me llevan a La Paz pic.twitter.com/0olgoO0gMO

De repente siento un impacto por la espalda y lo siguiente son vueltas y estas en el suelo. Una mujer se identifica como médico (traumatologa) y me inmoviliza, algún vecino me baja mantas y me informan que el COCHE SE HA DADO A LA https://t.co/G0ZLZocFN7 hice esta foto 5’ antes pic.twitter.com/Q8Yn3c7dMr

You May Also Like