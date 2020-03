La descentralización, millones desperdiciados

Las “ ayudas” y regalos no están desamparados. Al igual que las extintas y millonarias partidas circuitales de los diputados, existe una “Guía para el manejo del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piopsm)” que permite, entre otras cosas, destinar $30 mil anuales del presupuesto de inversión para “obras sociales”, a pesar de que ello no está contemplado en la Ley 66 de 2015 –que reforma la Ley de Descentralización– y que, de hecho, está prohibido en su artículo 75.

No solo eso. Además de carecer de idoneidad para ejercer el puesto, sus salarios eran excesivos respecto al cargo que ocupaban. Machuca advirtió a los alcaldes que “eso no lo podían hacer”, pero las advertencias fueron totalmente ignoradas.

You May Also Like