La descentralización es la clave

La primera herramienta que nos da la Ley 37 de 2009, y que claramente no se está utilizando, es la clara obligatoriedad que tienen los gobiernos locales (entiéndase en ese caso juntas comunales) de organizar las juntas de desarrollo local en todo el país, para que estas últimas puedan participar en el diagnóstico de problemas e incidir en la toma de decisiones dentro de sus comunidades. La segunda herramienta, y que nos la da la Ley 66 de 2015, que tampoco se aplica a cabalidad, es la de rendición de cuentas, a través de los distintos mecanismos de participación ciudadana. Esta herramienta es un requisito indispensable y condición sine qua non para que haya descentralización.

La más noble de todas las leyes que tiene la República de Panamá es la que descentraliza la administración pública, conocida como la Ley de Descentralización. Esta ley no está siendo debidamente comprendida ni aplicada, lo que supone un riesgo para la ciudadanía y la inversión de los fondos provenientes de la descentralización. En ese sentido, es de suma importancia que esta norma se aplique a conciencia, ya que por sí sola puede significar ese tan deseado cambio de rumbo que necesita nuestro país y, por qué no, esbozar un nuevo Panamá.

