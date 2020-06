La descarga de apps de escáner policial se dispara en EE. UU. a raíz de las protestas por la muerte de George Floyd

En el caso de Google Play , también basándonos en las informaciones de Apptopia, la app ‘Police Scanner’ ocupa actualmente el cuarto puesto de aplicaciones gratuitas más descargadas y ‘Scanner Radio – Fire and Police Scanner’ el puesto número once.

Algunas de las más demandadas son ‘Police Scanner’, ‘Scanner Radio – Fire and Police Scanner’, ‘5-0 Radio Police Scanner’, ‘Police Scanner Radio & Fire’ o ‘Police Scanner +’. La primera de ellas ha sido la más elegida, alcanzado casi las 80.000 descargas entre el viernes y el domingo , aunque en cuanto al recuento diario de usuarios activos la favorita ha sido ‘Scanner Radio – Fire and Police Scanner’ llegando a cerca de 45.000 -le sigue Police Scanner, cuyo recuento diario de usuarios oscila entre 38.000 y más de 40.000, según el informe de Apptopia-.

