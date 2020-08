La desaparición forzada y el control de la barbarie

Otros ocho desaparecidos eran sindicalistas, simpatizantes y miembros de organizaciones de izquierda. Aún así, el tema no figura en la agenda de las agrupaciones izquierdistas y movimientos sindicales, muchos de los cuales no dudaron en entregarse a la dictadura militar a cambio de “botellas” y canonjías, manteniéndose fieles a su vocación prebendaria, tal cual lo expuso el finado constitucionalista Humberto E. Ricord.

