La derrota al final es una vergüenza

“Es una maldita vergüenza. Terrible. No hay excusa para ello. En absoluto. Fue ridículo. No puedo quitar el pie del acelerador en absoluto. Tenemos que estar listos para jugar el Juego 4”.

“Sólo una falta de comunicación [de] la cobertura en la que estábamos”, dijo Brown. “Eso es todo lo que realmente es. Hicieron una jugada notable al final. (Anunoby) se coló a lo largo de la línea de fondo, y solo tenemos que comunicarnos mejor, eso es todo. Como unidad, eso no puede suceder. Fuimos emparejados y OG se coló a lo largo de la línea de fondo, no lo reconoció lo suficientemente temprano y obtuvo una mirada abierta.

You May Also Like