¡La depresión! Flintoso: ‘Le clamaba a Dios para que eso se fuera de mi vida’

Flintoso recuerda que le clamaba a Dios para que eso se fuera de su vida y destacó que tuvo la depresión más severa junto con ansiedad. “Me ponía a buscar cosas en YouTube dizque haz esto y se te quita: MENTIRA MI GENTE, eso no se quita solo. Si estás pasando por esto busca ayuda de un psiquiatra porque muchos no viven para contarla, se quitan la vida”, comentó.

El reguesero Flintoso sabe lo que es la depresión y dijo que solo los que han pasado por depresión saben lo horrible de esto. “Que Dios los bendiga, y no piensen que la depresión es llorar porque te va mal o algo así, mucha gente confunde la depresión con estar “deprimido”. La depresión es un trastorno mental, empiezas a sentir unos efectos secundarios que el que no sabe de eso te tildará de loco. En verdad eso es súper feo y él llora porque se siente atrapado y ni con el dinero puede salir de eso”, explicó el famoso refiriéndose a J Balvin.

La depresión es el diagnóstico psiquiátrico y psicológico que describe un trastorno del estado de ánimo, transitorio o permanente, caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad y culpabilidad, además de provocar incapacidad. Quien menos tú piensas padece esta terrible enfermedad mental, que no mira religión, estatus económico, sexo, etc. Es decir, ni teniendo todo el dinero del mundo puedes escapar de este monstruo.

